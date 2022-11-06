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Haberler Gündem 3. Sayfa Isınmak için yakılan mangaldan zehirlenen çocuk öldü
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Ziyarete gittiği evde mangaldan zehirlenen çocuk yaşama tutunamadı

Batman'da 17 yaşındaki Ahmet Işık, ziyarete gittiği akrabasının evinde ısınmak için yakılan mangaldan zehirlendi. Yakınları tarafından bulunarak hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden Ahmet Işık, 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Isınmak için yakılan mangaldan zehirlenen çocuk öldü
Isınmak için yakılan mangaldan zehirlenen çocuk öldü
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DHA

Batman'da, mangaldan zehirlenen Ahmet Işık (17), 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 31 Ekim'de Gercüş ilçesi Çukuryurt köyünde meydana geldi. Ahmet Işık, dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Yaman ve kendilerini ziyaret eden aynı ismi taşıyan torunu Ahmet Işık ile ısınmak için mangalda ateş yaktı. Aile, daha sonra mangalı eve aldı.

YAKINLARI YERDE HAREKETSİZ BULDU

Akşam saatlerinde, aileyi ziyarete gelen yakınları 3 kişiyi de yerde hareketsiz buldu. Odanın camını açıp içeriyi havalandıran yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk müdahalenin ardından karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Torun Ahmet Işık'ın duran kalbi, burada yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Ancak Işık, dün 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Batman'daki özel hastaneye sevk edilen Ahmet Işık ile Fikriye Yaman ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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