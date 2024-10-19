Zehirli bileşiklerin oluşumu

Balın ısıtılmasıyla ilgili en büyük endişelerden biri, hidroksimetilfurfural (HMF) gibi toksik bileşiklerin oluşumudur. HMF, balın ısıtılması veya muhafaza edilmesi sırasında oluşur ve mutajenik ve kanserojen olduğu bulunmuştur. HMF oluşumu sıcaklık, zaman ve bal türü gibi faktörlerden etkilenir.