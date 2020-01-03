İşitme engelli ikiz kardeşlere yardım eli

İHA

Anadolu kültür hazinesinin yardımlaşma bilincini, teknolojinin olanaklarıyla buluşturan bir Üniversite, “Bir Küçük Mutluluk" Projesiyle Konya’nın Kulu ilçesinde yaşayan işitme engelli ikiz kardeşlere şifa oldu.

Sosyal medyada yer alan çağrıya kayıtsız kalmayan Üniversitenin Ahbap Topluluğu öğrencileri, konuyu üniversitenin Odyoloji Bölümü akademisyenlerine aktardı. Üniversitenin cihazlar için sponsor olmasının ardından aile üniversiteye davet edildi. Odyoloji Bölümü akademisyen ve öğrencileri, ikiz kardeşler için işitme cihazı hazırladı.

Doğuştan işitme engelli olan Kululu ikiz kardeşler, kendileri için hazırlanan cihazlar sayesinde yeniden duymaya başladı. Doğuştan işitme engelli olan çocuklarının duyduğunu gören baba, büyük mutluluk yaşarken onları yalnız bırakmadıkları ve verdikleri destek için Odyoloji Bölümü akademisyenleri, öğrencileri ve Ahbap Topluluğu’na teşekkür etti.