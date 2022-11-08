İSVİÇRE

Dünyanın en pahalı ülkelerinden birisi olmasına rağmen, İsviçrelilerin alım gücü de bir o kadar yüksek ve kaliteli. Ayrıca İsviçre dünyanın en sağlıklı nüfusuna sahip ve yiyecekleri oldukça doğal ürünlerden oluşuyor. Şartları bu kadar elverişli olan İsviçrelilerin mutlu olmaması için pek de bir neden yok gibi gözüküyor.