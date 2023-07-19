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        Haberler Gündem Güncel İskele devrilince 14'üncü katta mahsur kaldılar!

        Eyüpsultan'da iskele devrildi, tadilat yapan işçiler 14. katta mahsur kaldı

        İstanbul Eyüpsultan'da korku dolu anlar yaşandı. İlçede 32 katlı bir inşaatın 14.katında iskele devrildi. Bu sırada tadilat yapan 2 işçi asma sepette mahsur kaldı. Bir süre sonra kurtarılan işçilerin yaşadığı dehşet çevredekilerin kamerasına yansıdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:45
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        İskele devrilince 14'üncü katta mahsur kaldılar!
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        Eyüpsultan'da 32 katlı binanın 14. Katında tadilat yapan 2 işçi, iskelenin devrilmesiyle mahsur kaldı.

        DHA'nın haberine göre işçiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, 17 Temmuz Pazartesi günü öğlen saatlerinde Güzeltepe Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesinde bulunan 32 katlı binanın14. Katında meydana geldi. İki işçi asma iskelede binanın dış cephesinde tadilat yaptığı sırada bilinmeyen nedenle iskele devrildi.

        İki İşçi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İşçiler cep telefonlarıyla arkadaşlarını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile işçilerin mahsur kaldığı yere ulaşmaya çalıştı ancak merdivenin uzunluğu yeterli olmadı. Çevre ilçeden daha uzun merdiven aracı olay yerine getirilerek işçiler asma sepetten alınarak aşağı indirildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        #haberler
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