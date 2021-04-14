Aliyev'den Rusya'ya: "Füzeleri kim ateşledi!" 0:00 / 0:00

DHA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkent Bakü'deki Ada Üniversitesi'nde düzenlenen "Güney Kafkasya'ya Yeni Bakış: Savaş Sonrası Kalkınma ve İşbirliği" adlı konferansa katıldı. Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine atılan Rus menşeili ihracatı yasak İskender-M füzeyle ilgili konuştu.

"PUTİN İLE GÖRÜŞMEMDE GÜNDEME GETİRDİM"

DHA'da yer alan habere göre konferansta değerlendirmelerde bulunan Aliyev, "Ben halkımdan hiçbir şey saklamıyorum, Azerbaycan halkının her şeyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. İskender-M füzesiyle ilgili konuyu 1 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmemde gündeme getirdim" diye konuştu.

"9 GÜNDÜR YANIT YOK"

Moskova yönetiminin İskender füzelerine ilişkin yanıt vermesi gerektiğinin altını çizen Aliyev, "Konuşmaya ait resmi açıklamada bu bölüm yer almadı. Çünkü Rusya ile aynı ifadeleri kullandık. Cevabı öğrenmemiz gerektiğini söyledim. Neredeyse 2 hafta oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı benim talimatım üzerine 4 Nisan'da fotoğraf ve delillerin de bulunduğu resmi bir mektup gönderdi. Bu füzelerin ne olduğunu sorduk. 9 gün geçti ama hala yanıt yok" dedi.

"İSKENDER BURADA GELİP GÖREBİLİRSİN"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov´un "2. Karabağ Savaşı'nda İskender füzesi kullanılmadı" sözlerini eleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "İskender burada, gelip görebilirsin. 15 dakika mesafede" ifadelerini kullandı. Yanıtsız kalan soruların cevaplandırılması gerektiğini dile getiren Aliyev, "İskender burada. İhracı yasak olan İskender-M Şuşa'ya nasıl geldi? Nereden ateşlendi? Kim ateşledi? Cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ SIRRI DEMEK KABUL ETMEK ANLAMINA GELİR"

Ermenistan'ın İskender füzesi kullanıp kullanmadığı tartışmalarının yaşandığı dönemde konuşan Eski Ermenistan Savunma Bakanı "Savaş sırrı" açıklamasını da değerlendiren Aliyev, "Bu açıklama üstü kapalı onay anlamına gelir. Bunu söyleyemem çünkü savaş sırrı' dedi. Bu insanların seviyesi bu kadar. Bu kişiler askeri kararlar alan insanlar. Savaş sırrı demek bunu kabul etmek anlamına geliyor. Yeterli bilgiye sahip olduğumuzu söyleyebilirim ancak resmi bir açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN İDDİALARINDAN VAZGEÇMELİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenilerin Türkiye'den toprak iddiasında bulunmasına sert tepki göstererek, "Bu iddialardan vazgeçmeliler, anayasalarını değiştirmeliler" dedi. Aliyev açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Ermenistan kadar küçük ve güçsüz bir ülkenin Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülke üzerinde toprak iddiası olması garip. İdeolojik dogmalar ve Türkofobi Ermenilerin ulusal politikası oldu.

"ANAYASASINDAN TOPRAK TALEBİNİ ÇIKART"

Gerçeklik duyularını bile kaybettiler. Bildiğim kadarıyla Türk hükümeti yapıcı adımlar planlıyor. Ama tabi ki uygun karşılık görmeliler. Ermenistan ilk önce Türkiye üzerindeki toprak iddialarından vazgeçmeli. Anayasalarını baştan yazmalılar. Yeni bir anayasaya ihtiyaçları var. Bunun üzerinde çalışıyorlar ama bu siyasi gücünü artırmak isteyen bir hükümetin gündemi doğrultusunda. Sanıyorum ki aynı zamanda onlara iyi bir tavsiye verebilirim. Anayasanızdan Türkiye'ye yönelik toprak taleplerinizi çıkarın. Başka herhangi bir ülkenin anayasasında diğer bir ülkenin topraklarına yönelik talepler var mıdır bilmiyorum."