İskenderun Limanı'ndaki gemide tehlikeli atık tespit edildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İskenderun'da limana yanaşan geminin taşıdığı yük, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan analizler sonucu "riskli" değerlendirilip, Gümrük Muhafaza ekiplerince yakın takibe alındı.

ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Yapılan analiz çalışmaları sonucu söz konusu maddelerin, ağır metal içeren tehlikeli atık olduğu saptanırken, ithalinin yasak olan eşyalardan olduğu belirlendi. Bunun üzerine 3 bin 800 ton ağırlığındaki atık maddenin ekipler tarafından ülkeye girişine izin verilmedi.

Eşya için idari yaptırım uygulanarak, iade işlemi uygulandı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ise soruşturma başlatıldı.