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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig İskenderunspor-İnegölspor maçında korkutan anlar! Emircan Seçgin'in dili boğazına kaçtı - Futbol Haberleri

        İskenderunspor-İnegölspor maçında korkutan anlar! Emircan Seçgin'in dili boğazına kaçtı

        TFF 2´nci Lig ekiplerinden İskenderunspor'un kalecisi Emircan Seçgin, İnegölspor maçında takım arkadaşıyla çarpışınca dili boğazına kaçtı. Hakem Onur Bingöl´ün müdahalesiyle dili boğazından çıkarılan genç kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 20:00 Güncelleme: 05.11.2023 - 20:00
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        Korkutan anlar! Dili boğazına kaçtı
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        TFF 2´nci Lig´in 12´nci hafta karşılaşmasında İskenderunspor, İnegölspor ile karşılaştı.

        Maçın 36´ncı dakikasında İskenderunspor´un 21 yaşındaki kalecisi Emircan Seçgin, takım arkadaşıyla çarpışınca dili boğazına kaçtı. Maçın hakemi Onur Bingöl, koşarak yanına gidip, yaptığı müdahaleyle Emircan´ın boğazına kaçan dilini çıkardı.

        Genç kaleci ambulansla, tedbiren hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolün ardından Emircan´ın takımın tesislerine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        TFF:'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Türkiye Futbol Fedrasyonu, İskenderunspor - İnegölspor maçında dili boğazına kaçan İskenderunspor'un kalecisi Emircan Seçgin için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF, ilk müdahaleyi yapan hakem Onur Bingöl'ü de tebrik etti.

        Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün İskenderunspor A.Ş. ile İnegölspor arasında oynanan müsabakada takım arkadaşı ile çarpışması sonucu hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen kaleci Emircan Seçgin'e ve İskenderunspor A.Ş. camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 7 Ocak Stadı'ndaki maçta dili nefes borusuna kaçan Emircan Seçgin'e anında ilk müdahaleyi yaparak nefes borusunu açan ve büyük bir tehlikeyi önleyen orta hakemimiz Onur Bingöl'ü de tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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