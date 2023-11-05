İskenderunspor-İnegölspor maçında korkutan anlar! Emircan Seçgin'in dili boğazına kaçtı

TFF 2´nci Lig´in 12´nci hafta karşılaşmasında İskenderunspor, İnegölspor ile karşılaştı.

Maçın 36´ncı dakikasında İskenderunspor´un 21 yaşındaki kalecisi Emircan Seçgin, takım arkadaşıyla çarpışınca dili boğazına kaçtı. Maçın hakemi Onur Bingöl, koşarak yanına gidip, yaptığı müdahaleyle Emircan´ın boğazına kaçan dilini çıkardı.

Genç kaleci ambulansla, tedbiren hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolün ardından Emircan´ın takımın tesislerine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TFF:'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Fedrasyonu, İskenderunspor - İnegölspor maçında dili boğazına kaçan İskenderunspor'un kalecisi Emircan Seçgin için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF, ilk müdahaleyi yapan hakem Onur Bingöl'ü de tebrik etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün İskenderunspor A.Ş. ile İnegölspor arasında oynanan müsabakada takım arkadaşı ile çarpışması sonucu hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen kaleci Emircan Seçgin'e ve İskenderunspor A.Ş. camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 7 Ocak Stadı'ndaki maçta dili nefes borusuna kaçan Emircan Seçgin'e anında ilk müdahaleyi yaparak nefes borusunu açan ve büyük bir tehlikeyi önleyen orta hakemimiz Onur Bingöl'ü de tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.