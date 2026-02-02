İSKİ 2 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da en son yağan yağmur ve kar yağışı sonrası baraj doluluk oranı merak ediliyor. Alibey, Elmalı, Darlık, Ömerli, Istrancalar baraj doluluk oranları son güncel liste açıklandı. Peki yağışlar sonrasında İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu. Ocak ayının ikinci yarısında gelen yağışlı sistemler tabloyu bir miktar değiştirdi. Peki, 2 Şubat 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
2 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 30,25 seviyesine yükseldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %42,47
Darlık Barajı: %47,91
Elmalı Barajı: %82,89
Terkos Barajı: %17,15
Alibeyköy Barajı: %23,55
Büyükçekmece Barajı: %19,88
Sazlıdere Barajı: %17,23
Istrancalar Barajı: %45,77
Kazandere Barajı: %5,74