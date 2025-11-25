İstanbul barajlarında su azalıyor! İSKİ 25 Kasım 2025 verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) güncel baraj doluluk oranını paylaştı. Kurak geçen yaz aylarının ardından barajlarda su seviyesi azalmaya devam ediyor. Peki İSKİ verileri ile 25 Kasım 2025 baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte İstanbul barajları doluluk oranı hakkında ayrıntılar
İSKİ, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranını duyurdu. Terkos, Alibey, Sazlıdere, Büyükçekmece, Ömerli gibi barajların su seviyesi, son 5 yılın Kasım ayına göre en düşük oranda seyretti. Peki İstanbul’daki barajlarda son durum nedir? İşte İSKİ 25 Kasım 2025 baraj doluluk oranı verileri
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İstanbul'daki 10 barajın 5'inde su seviyesi yüzde 20'nin altına gerilerken, genel doluluk oranı ise yüzde 19,36'a düştü.
Güncel baraj doluluk oranı, son 5 yılın aynı dönemine göre en düşük seviyede kayıtlara geçti.
25 KASIM 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Istrancalar'da yüzde 22,93,
Terkos'ta yüzde 21,59,
Sazlıdere'de yüzde 18,83,
Alibey'de yüzde 11,78,
Büyükçekmece'de yüzde 21,16,
Ömerli'de yüzde 16,69,
Darlık'ta yüzde 28,21,
Elmalı'da yüzde 49,95,
Pabuçdere'de yüzde 3,46,
Kazandere'de yüzde 1,62 olarak ölçüldü.