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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 27 Mayıs Salı İstanbul su kesintisi sorgulama sayfası: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        Su kesintisi sorgulama sayfası: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        Su kesintisi sorgulama sayfası gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyurular kapsamında, su kesintisi açıklamaları araştırılıyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda planlı bakım, onarım ve altyapı çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde kesinti yaşanabileceği belirtildi. Peki, 27 Mayıs Salı İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 00:25 Güncelleme: 27.05.2025 - 00:25
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        Su kesintisi sorgulama sayfası
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        İSKİ 27 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kentin bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Anadolu ve Avrupa yakasındaki birçok mahalleyi etkileyecek kesintilerle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapılırken, suyun ne zaman geleceği İSKİ’nin resmi arıza sorgulama sayfası üzerinden öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman ve saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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