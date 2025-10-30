İSKİ 30 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından baraj doluluk oranı açıklandı. Uzmanlar su kullanımı konusunda uyarılarına devam ederken barajlardaki doluluk oranı en son 25 seviyelerindeydi. Son yağan yağmurların ardından son durum merak ediliyor. Peki İSKİ 30 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ 30 Ekim baraj doluluk oranı belli oldu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey gibi pek çok barajda doluluk oranı merak konusu oldu. İşte, güncel baraj doluluk oranları
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 23,06 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı: %17,63
Darlık Barajı: %35,04
Elmalı Barajı: %53,59
Terkos Barajı: %26,51
Alibey Barajı: %11,69
Büyükçekmece Barajı: %27,03
Sazlıdere Barajı: %24,45