İstanbul'da meydana gelecek su kesintisi duyuruları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanıyor. İSKİ duyuları ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? sorusu yanıt buldu. İşte 23 Haziran 2022 İSKİ arıza ile İstanbul'da su kesintisi duyuruları
23 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ferhatpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.06.2022 09:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kemalpaşa Mah,Fevzi Çakmak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.06.2022 10:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.06.2022 10:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.06.2022 12:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.06.2022 12:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akşemsettin Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.06.2022 11:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Odayeri Mah,İhsaniye Mah,Ağaçlı Mah,Işıklar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.06.2022 11:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.06.2022 11:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmanağa Mah,Caferağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.06.2022 09:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yakacık Çarşı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.06.2022 10:55
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hasanpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.06.2022 11:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Zeytinburnu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Beştelsiz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|23.06.2022 12:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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