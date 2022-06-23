İSKİ açıkladı: 23 Haziran Perşembe İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza ile İstanbul'da su kesintisi duyuruları

İstanbul'da meydana gelecek su kesintisi duyuruları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanıyor. İSKİ duyuları ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? sorusu yanıt buldu. İşte 23 Haziran 2022 İSKİ arıza ile İstanbul'da su kesintisi duyuruları

23 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.06.2022 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Kemalpaşa Mah,Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.06.2022 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.06.2022 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.06.2022 12:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.06.2022 12:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.06.2022 11:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,İhsaniye Mah,Ağaçlı Mah,Işıklar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.06.2022 11:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.06.2022 11:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.06.2022 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yakacık Çarşı Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.06.2022 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.06.2022 11:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.