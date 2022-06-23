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Haberler Gündem İSKİ açıkladı: 23 Haziran Perşembe İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza ile İstanbul'da su kesintisi duyuruları
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İSKİ açıkladı: 23 Haziran Perşembe İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler İSKİ arıza açıklamaları ile belli oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza duyurularına göre bugün İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte İstanbullular'ın merakla araştırdığı "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı haberimizde...

İSKİ açıkladı: 23 Haziran Perşembe İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İSKİ arıza ile İstanbul'da su kesintisi duyuruları

İstanbul'da meydana gelecek su kesintisi duyuruları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanıyor. İSKİ duyuları ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? sorusu yanıt buldu. İşte 23 Haziran 2022 İSKİ arıza ile İstanbul'da su kesintisi duyuruları

23 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2022 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kemalpaşa Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2022 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2022 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2022 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2022 11:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,İhsaniye Mah,Ağaçlı Mah,Işıklar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2022 11:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2022 11:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2022 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Yakacık Çarşı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2022 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2022 11:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Beştelsiz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2022 12:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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