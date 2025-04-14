İSKİ baraj doluluk oranı 14 Nisan 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da baraj doluluk oran İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranlarında son durum belli oldu. İşte Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere baraj doluluk oranı…
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncel olarak duyuruyor. Yağmur ve kar yağışı barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Peki İSKİ 14 Nisan baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, İstanbul baraj doluluk oranı son durum
BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İSKİ son ortalama baraj doluluk oranı 82.27 olarak açıklandı.
14 NİSAN İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM
Ömerli Barajı: %94,62
Darlık Barajı: %80,71
Elmalı Barajı: %96,04
Terkos Barajı: %81,37