İSKİ baraj doluluk oranı 3 Ekim 2025: Bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul barajlarındaki kuruluk seviyesi giderek artıyor. Yağışların azlığı barajlardaki doluluk oranını etkiliyor. İstanbul baraj doluluk oranları 2 Ekim 2025 itibarıyla yüzde 28,1'e geriledi. Peki, 3 Ekim bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Bu sene Sonbahar ve yaz aylarının yağışsız geçmesiyle barajlarda su seviyesi yüzde 30'un altına indi. İstanbul baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri ile güncellendi. İşte, 3 Ekim güncel baraj doluluk oranı
İSTANBUL BARAJLARINDA SU SEVİYESİ NE KADAR?
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 27,81 seviyesine düştü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı %18,53
Darlık Barajı %42,4
Elmalı Barajı %50,21
Terkos Barajı %34,18
Alibey Barajı %15,96
Büyükçekmece Barajı %32,02