İSKİ baraj doluluk oranı 5 Mart 2025: İstanbul'da barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu, yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 5 Mart tarihinde açıklanan verilere göre, İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı belli oldu. Peki bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel doluluk oranları
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 5 Mart tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 5 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
5 MART 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre; 5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul’daki 10 barajın toplam doluluk oranı, yüzde 76,99 oldu.
İSKİ İSTANBUL’DAKİ BARAJLARINDA SON DURUM
Alibey Barajı: %64,32
Büyükçekmece Barajı: %73,45
Darlık Barajı: %74,8
Elmalı Barajı: %94,54
Istrancalar Barajı: %93,47
Kazandere Barajı: %82,89
Pabuçdere Barajı: %82,63