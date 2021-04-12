İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 12 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Beşiktaş, Küçükçekmece ve Şile'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 12 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

12 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.04.2021 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Tevfikbey Mah,Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.04.2021 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.04.2021 10:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

https://twitter.com/iskignmudurlugu/status/1381490649338351618?s=20