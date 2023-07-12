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        İSKİ'den Pirinççi Deresi'ndeki çalışmalara ilişkin açıklama

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ, Pirinççi köyünün Alibeyköy Barajı içme suyu havzasında yer aldığı için atık suların münferit foseptiklerde biriktirilip vidanjörlerle bölgeden uzaklaştırıldığını, köyün içindeki kılçık dere temizliğinin bugün yapılmasının planlandığını bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 13:32
        İSKİ'den Pirinççi Deresi açıklaması
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        İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ), yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Pirinççi Deresi'nin farklı renklere büründüğü, ıslah edilmediği ve bu durumun çevreyi olumsuz etkilediği yönünde haberlerin yer aldığı aktarıldı.

        Söz konusu derenin Arnavutköy ilçesi sınırlarından başlayıp Alibeyköy Barajı'na mansaplanan Bolluca Deresi'nin Pirinççi köyü güzergahından geçen kısmı olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Pirinççi köyü, Alibeyköy Barajı içme suyu havzasında yer aldığından atık sular münferit foseptiklerde biriktirilerek vidanjörlerle bölgeden uzaklaştırılmaktadır. Ayrıca derenin memba kısmında başlayan temizlik çalışmaları devam etmekte olup halihazırda Arnavutköy Gürgen Deresi'nde temizlik çalışmaları sürdürülmektedir.

        2023 yılı itibarıyla 6 bin 100 metre dere temizliği, 3 bin 700 metreküp teressübat temizliği yapılmıştır. Pirinççi köyünün içindeki kılçık dere temizliğinin ise 12 Temmuz Çarşamba günü (bugün) yapılması planlanmıştır."

        *Arşiv Fotoğraf: DHA

        #istanbul haberleri
        #İSKİ
        #pirinççi deresi
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