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İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları 5 Mart 2021

İstanbullular 5 Mart Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde çok fazla evde vakit geçiriliyor olması su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. 5 Mart Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları 5 Mart 2021

5 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul
Eyüpsultan, Fatih, Maltepe, Sarıyer, Üsküdar'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 5 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

5 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:İslambey Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.03.2021 10:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Kocamustafapaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.03.2021 10:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.03.2021 10:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.03.2021 10:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Rumeli Hisarı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.03.2021 09:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.03.2021 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.03.2021 02:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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