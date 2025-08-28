Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ duyurdu! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 28 Ağustos İstanbul su kesinti sorgulama ekranı

        İSKİ duyurdu! İşte 28 Ağustos Perşembe İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 28 Ağustos Perşembe İSKİ planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 00:30 Güncelleme: 28.08.2025 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        İSKİ duyurdu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Ağustos Perşembe günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"