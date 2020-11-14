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İSKİ İstanbul su kesintileri: 14 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayrampaşa ve Kadıköy ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 14 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Kasım Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa ve Kadıköy ilçelerinde 14 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİLERİ - 14 KASIM 2020

İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Altıntepsi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.11.2020 09:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.11.2020 05:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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