Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İSKİ İstanbul su kesintileri: 16 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Kadıköy, Ümraniy ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 16 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 16 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Kadıköy, Ümraniy ve Üsküdar ilçelerinde 16 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 16 KASIM 2020

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Göztepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.11.2020 10:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kulaksız Mah,Kadı Mehmet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.11.2020 10:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Osmanağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.11.2020 11:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Huzur Mah,Parseller Mah,Adem Yavuz Mah,Aşağı Dudullu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.11.2020 09:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Barbaros Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:16.11.2020 10:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika Konya'da dehşet! 24 yaşındaydı! Arkadaşı öldürdü! - Haberler
GÜNDEM24 yaşındaydı! Arkadaşı öldürdü!
Bakan Selçuk: Türkiye dünyanın takdirini topladı - HABERLER
GÜNDEMBakan Selçuk: Türkiye dünyanın takdirini topladı
EKPSS sınav sorular ve cevapları açıklandı mı? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEMEKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020-Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Kaymakamlık sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEM2020-Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman ...
Son dakika AZERBAYCAN TEZKERESİ Meclis'te! Türkiye Azerbaycan'a asker mi gönderiyor?
GÜNDEMAzerbaycan'a asker gönderme tezkeresi Meclis'te
Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme başlatıldı
GÜNDEMAkşener: İmamoğlu hakkında inceleme
Sigara içme yasağı olan yerler 2020: Sokakta sigara içme cezası ne kadar? Sokakta sigara içmek yasak mı?
GÜNDEMSokakta sigara içme cezası ne kadar?
Son dakika DEAŞ'a darbe! 'Sözde Rakka emiri' ile 3 infazcı adliyede! - Haberler
GÜNDEM'Sözde Rakka emiri' ile 3 infazcı adliyede!
Genç kızdan 'gübre dayağı' şikâyeti
GÜNDEMGenç kızdan 'gübre dayağı' şikâyeti
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? AÖL 1.dönem sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
GÜNDEMAÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X