Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 16 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Kadıköy, Ümraniy ve Üsküdar ilçelerinde 16 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 16 KASIM 2020

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.11.2020 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kadı Mehmet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.11.2020 10:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.11.2020 11:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Parseller Mah,Adem Yavuz Mah,Aşağı Dudullu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.11.2020 09:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.