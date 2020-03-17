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İSKİ İstanbul su kesintileri: 17 Mart İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Mart Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

iski istanbul su kesintisi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 17 Mart Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 17 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 17 MART 2020

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Eyüp Merkez Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-17 08:14:52.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

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