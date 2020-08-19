Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 19 Ağustos Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu ve Zeytinburnu ilçelerinde 19 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 19 AĞUSTOS 2020



İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Bostan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.08.2020 09:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.