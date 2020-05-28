Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 28 Mayıs Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Ataşehir, Sancaktepe, Sarıyer, Çatalca, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 28 Mayıs günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 28 MAYIS 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Boyalık Mah,Tayakadın Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 08:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Barbaros Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 11:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Abdurrahmangazi Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 09:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rumeli Hisarı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 10:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 09:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Namık Kemal Mah,İstiklal Mah,Atatürk Mah,Esenevler Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 09:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küçük Çamlıca Mah,Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|28.05.2020 09:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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