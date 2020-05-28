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İSKİ İstanbul su kesintileri: 28 Mayıs İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Arnavutköy, Ataşehir, Sancaktepe, Sarıyer, Çatalca, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 28 Mayıs Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Ataşehir, Sancaktepe, Sarıyer, Çatalca, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 28 Mayıs günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 28 MAYIS 2020

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Boyalık Mah,Tayakadın Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2020 08:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Barbaros Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2020 11:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Abdurrahmangazi Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:28.05.2020 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Rumeli Hisarı Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2020 10:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2020 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Namık Kemal Mah,İstiklal Mah,Atatürk Mah,Esenevler Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2020 09:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Küçük Çamlıca Mah,Cumhuriyet Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.05.2020 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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