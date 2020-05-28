Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 28 Mayıs Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Ataşehir, Sancaktepe, Sarıyer, Çatalca, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 28 Mayıs günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 28 MAYIS 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Boyalık Mah,Tayakadın Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2020 08:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2020 11:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Abdurrahmangazi Mah Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 28.05.2020 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2020 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : İnceğiz Mah,Kaleiçi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2020 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah,İstiklal Mah,Atatürk Mah,Esenevler Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2020 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.