16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 8 Kasım 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 8 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yunus Emre Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.11.2020 10:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.11.2020 09:09
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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