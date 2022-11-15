İSKİ kazısında insan kemiği bulundu

Pendik'te İSKİ ekiplerinin yolda yaptıkları kanal çalışması sırasında insana ait kemik bulundu. Kemikler, polis ekipleri tarafından olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerine gelen ekipler, sokağın giriş ve çıkışına şerit çekerek kazı alanında inceleme yaptı. Ekipler de insan kemiklerine rastladı. Olay yerindeki incelemelerin ardından kemikler, ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.