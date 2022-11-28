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Haberler Gündem İSKİ su kesintisi duyurusu: İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi! 28 Kasım 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ açıkladı: 28 Kasım 2022 İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. 28 Kasım 2022 bugün hangi semtlerde su kesintisi olacağı ve suların kaçta geleceği belli oldu. İşte 28 Kasım 2022 İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İSKİ su kesintisi duyurusu: İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi! 28 Kasım 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nın ilçelerinde yaşanacak su kesintisi duyuruları belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza duyurusu ile suların kaçta geleceği açıklandı. İşte 28 Kasım 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

28 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : TAŞOLUK MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-28 10:00:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BAYRAMPAŞA
Etkilenen Mahalleler : VATAN MAH,TERAZİDERE MAH,YENİDOĞAN MAH,İSMET PAŞA MAH,YILDIRIM MAH,KARTALTEPE MAH,ALTINTEPSİ MAH,KOCATEPE MAH,ORTA MAH,MURATPAŞA MAH
Açıklama : ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi : 2022-11-28 11:13:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ESENLER
Etkilenen Mahalleler : NİNE HATUN MAH,MİMAR SİNAN MAH,MENDERES MAH
Açıklama : ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi : 2022-11-28 11:13:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler : RAMİ CUMA MAH,RAMİ YENİ MAH,TOPÇULAR MAH,DEFTERDAR MAH,DÜĞMECİLER MAH,NİŞANCI MAH
Açıklama : ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi : 2022-11-28 11:13:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : FATİH
Etkilenen Mahalleler : MOLLA FENARİ MAH,MOLLA GÜRANİ MAH,MOLLA HÜSREV MAH,KARAGÜMRÜK MAH,KEMALPAŞA MAH,MEVLANAKAPI MAH,ZEYREK MAH,İSKENDERPAŞA MAH,ŞEHREMİNİ MAH,SEYYİD ÖMER MAH,TOPKAPI MAH,YAVUZ SULTAN SELİM MAH,ATİKALİ MAH,AYVANSARAY MAH,BALABANAĞA MAH,AKŞEMSETTİN MAH,ALEMDAR MAH,ALİ KUŞÇU MAH,HACI KADIN MAH,HASEKİ SULTAN MAH,HIRKA-İ ŞERİF MAH,BALAT MAH,BEYAZIT MAH,DERVİŞ ALİ MAH
Açıklama : ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi : 2022-11-28 11:13:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : GÜNGÖREN
Etkilenen Mahalleler : SANAYİ MAH,TOZKOPARAN MAH,MEHMET NESİH ÖZMEN MAH,ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN MAH,GENÇOSMAN MAH
Açıklama : ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi : 2022-11-28 11:13:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : KANARYA MAH,FATİH MAH,CUMHURİYET MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-28 10:52:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ZEYTİNBURNU
Etkilenen Mahalleler : MALTEPE MAH
Açıklama : ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi : 2022-11-28 11:13:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : ESENKENT MAH
Açıklama : DOĞALGAZ ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-28 02:41:18.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : İÇMELER MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-28 10:15:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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