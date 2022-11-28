İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nın ilçelerinde yaşanacak su kesintisi duyuruları belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza duyurusu ile suların kaçta geleceği açıklandı. İşte 28 Kasım 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...
28 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TAŞOLUK MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-28 10:00:41.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAYRAMPAŞA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|VATAN MAH,TERAZİDERE MAH,YENİDOĞAN MAH,İSMET PAŞA MAH,YILDIRIM MAH,KARTALTEPE MAH,ALTINTEPSİ MAH,KOCATEPE MAH,ORTA MAH,MURATPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|ENERJI KESINTISI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-28 11:13:00.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENLER
|Etkilenen Mahalleler
|:
|NİNE HATUN MAH,MİMAR SİNAN MAH,MENDERES MAH
|Açıklama
|:
|ENERJI KESINTISI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-28 11:13:00.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜPSULTAN
|Etkilenen Mahalleler
|:
|RAMİ CUMA MAH,RAMİ YENİ MAH,TOPÇULAR MAH,DEFTERDAR MAH,DÜĞMECİLER MAH,NİŞANCI MAH
|Açıklama
|:
|ENERJI KESINTISI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-28 11:13:00.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|FATİH
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MOLLA FENARİ MAH,MOLLA GÜRANİ MAH,MOLLA HÜSREV MAH,KARAGÜMRÜK MAH,KEMALPAŞA MAH,MEVLANAKAPI MAH,ZEYREK MAH,İSKENDERPAŞA MAH,ŞEHREMİNİ MAH,SEYYİD ÖMER MAH,TOPKAPI MAH,YAVUZ SULTAN SELİM MAH,ATİKALİ MAH,AYVANSARAY MAH,BALABANAĞA MAH,AKŞEMSETTİN MAH,ALEMDAR MAH,ALİ KUŞÇU MAH,HACI KADIN MAH,HASEKİ SULTAN MAH,HIRKA-İ ŞERİF MAH,BALAT MAH,BEYAZIT MAH,DERVİŞ ALİ MAH
|Açıklama
|:
|ENERJI KESINTISI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-28 11:13:00.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|GÜNGÖREN
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SANAYİ MAH,TOZKOPARAN MAH,MEHMET NESİH ÖZMEN MAH,ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN MAH,GENÇOSMAN MAH
|Açıklama
|:
|ENERJI KESINTISI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-28 11:13:00.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KANARYA MAH,FATİH MAH,CUMHURİYET MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-28 10:52:41.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ZEYTİNBURNU
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MALTEPE MAH
|Açıklama
|:
|ENERJI KESINTISI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-28 11:13:00.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ESENKENT MAH
|Açıklama
|:
|DOĞALGAZ ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-28 02:41:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|TUZLA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İÇMELER MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-28 10:15:10.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 28.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR