İSKİ su kesintisi yapılan ilçeleri, mahalleleri ve su kesintisi nedenlerini yayınladı. Hangi ilçede su kesintisi yapıldı? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ SU KESİNTİSİ SON DAKİKA
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Riva Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|01.07.2021 00:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sahrayı Cedit Mah,Erenköy Mah,19 Mayıs Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.06.2021 23:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Büyükbakkalköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
|Açıklama
|:
|Sultanbeyli Eşrefbitlis Caddesi Üzerinde 1200Mm İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|30.06.2021 09:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Eyüp Sultan Mah,Osmangazi Mah,Paşaköy Mah,Abdurrahmangazi Mah,Akpınar Mah,Veysel Karani Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
|Açıklama
|:
|Sultanbeyli Eşrefbitlis Caddesi Üzerinde 1200Mm İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|30.06.2021 09:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sarıgazi Mah,İnönü Mah,Emek Mah,Atatürk Mah,Meclis Mah,Kemal Türkler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.06.2021 23:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mimar Sinan Mah,Necip Fazıl Mah,Mecidiye Mah,Mehmet Akif Mah,Turgut Reis Mah,Yavuz Selim Mah,Orhangazi Mah,Sultanbeyli,Ahmet Yesevi Mah,Akşemsettin Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Adil Mah,Hamidiye Mah,Hasanpaşa Mah,Battal Gazi Mah,Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
|Açıklama
|:
|Sultanbeyli Eşrefbitlis Caddesi Üzerinde 1200Mm İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|30.06.2021 09:37
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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