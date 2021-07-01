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İSKİ su kesintisi son dakika 2021: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'nin resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Arnavutköy, Beykoz, Kadıköy, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSKİ su kesintisi son dakika 2021: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi yapılan ilçeleri, mahalleleri ve su kesintisi nedenlerini yayınladı. Hangi ilçede su kesintisi yapıldı? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Riva Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 01.07.2021 00:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Sahrayı Cedit Mah,Erenköy Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2021 23:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Büyükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Sultanbeyli Eşrefbitlis Caddesi Üzerinde 1200Mm İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 30.06.2021 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Eyüp Sultan Mah,Osmangazi Mah,Paşaköy Mah,Abdurrahmangazi Mah,Akpınar Mah,Veysel Karani Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Sultanbeyli Eşrefbitlis Caddesi Üzerinde 1200Mm İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 30.06.2021 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah,İnönü Mah,Emek Mah,Atatürk Mah,Meclis Mah,Kemal Türkler Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.06.2021 23:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Necip Fazıl Mah,Mecidiye Mah,Mehmet Akif Mah,Turgut Reis Mah,Yavuz Selim Mah,Orhangazi Mah,Sultanbeyli,Ahmet Yesevi Mah,Akşemsettin Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Adil Mah,Hamidiye Mah,Hasanpaşa Mah,Battal Gazi Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Sultanbeyli Eşrefbitlis Caddesi Üzerinde 1200Mm İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 30.06.2021 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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