        Haberler Spor Futbol İskoçya Lig Kupası'nı Celtic'i St. Mirren kazandı! - Futbol Haberleri

        İskoçya Lig Kupası'nı Celtic'i St. Mirren kazandı!

        İskoçya Lig Kupası'nı Celtici 3-1 yenen St. Mirren kazandı. 80 bin nüfuslu Paisley kasabasının takımı olan St. Mirren, tarihindeki ikinci Lig Kupası, toplamda ise 5. kupa zaferini yaşadı.

        Giriş: 14.12.2025 - 22:20 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:20
        İskoçya Lig Kupası'nı St. Mirren kazandı!
        İskoçya Lig Kupası finalinde Celtic'i 3-1 mağlup eden St. Mirren, şampiyon oldu.

        Hampden Park'ta oynanan maçta St. Mirren'e kupayı getiren golleri 2. dakikada Marcus Fraser ile 64 ve 76. dakikalarda Jonah Ayunga attı. Celtic'in tek golünü ise 23. dakikada Reo Hatate kaydetti.

        80 bin nüfuslu Paisley kasabasının takımı olan St. Mirren, tarihindeki ikinci Lig Kupası, toplamda ise 5. kupa zaferini yaşadı.

        Müzesinde 120 kupa bulunan Celtic ise yeni teknik direktörü Wilfried Nancy yönetimindeki 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

