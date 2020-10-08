İskoçya’da koronavirüse karşı alkol yasağı

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, koronavirüse mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların getirildiğini açıkladı. Sturgeon, koronavirüsle mücadele kapsamında restoran ve barların 16 gün alkol satışı yapmasının yasaklandığını, saat 18.00’den sonra da bu mekanların kapatılacağını duyurdu. İngiliz medyası ise söz konusu kararı, ‘Sırada İngiltere mi var?” başlıklarıyla sayfalarına taşıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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