İŞKUR TYP işçi alımı başvurusu gündemdeki yerini koruyor. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1500 personel alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru şartlarına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve hangi illere alım yapılacak? İşte detaylar...

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İŞKUR TYP işçi alımı başvuruları 18 Ekim'e kadar devam ediyor. Alım yapacak il ve ilçeler listesi ise şu şekilde:

TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER VE İLÇELER

Haliliye - 300 İşçi Alımı İş İlanı No: 315388 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

Iğdır Merkez - 50 İşçi Alımı İş İlanı No: 315393 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

Şanlıurfa - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315391 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

Kilis - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315401 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)