İşlek yoldan hızla geçti! Küçük çocuk ölümden döndü

Arnavutköy'de dolmuştan indikten sonra yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğun ayağını otomobil ezdi.
DHA'nın haberine göre, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kaza sonrası çocuğun yardımına ailesi ve çevredekiler koştu.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU
İlçede dün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte dolmuştan indikten sonra, yolun karşısına geçerken ailesinin elini bırakıp koşan çocuğa otomobil çarptı.
Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun ayağının üzerinden tekerlek geçti. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğun görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
YORUMLAR