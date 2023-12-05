İslenmiş gıda tüketimi üst solunum yolu ve sindirim sistemi kanseri riskini artırıyor

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UPF’ler ile belirli kanser türleri arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmada, baş boyun ve yemek borusu kanseri arasındaki ilişkinin UPF’ler ile vücuttaki yağ oranına bağlanıp bağlanamayacağına odaklandı.

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Araştırma sonucunda, yüzde 10 daha fazla UPF tüketiminin yüzde 23 daha fazla baş boyun kanseri ve yüzde 24 daha fazla yemek borusu kanseriyle bağlantılı olduğu sonucuna varıldı.