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        Haberler Sağlık İslenmiş gıda tüketimi üst solunum yolu ve sindirim sistemi kanseri riskini artırıyor

        İslenmiş gıda tüketimi üst solunum yolu ve sindirim sistemi kanseri riskini artırıyor

        İngiltere'deki Bristol Üniversitesi ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından yapılan araştırmada, 450 bin 111 kişiden elde edilen veriler analiz edilerek, ultra işlenmiş gıdaların (UPF) tüketiminin üst solunum yolu ve sindirim sistemi kanseri riskini artırdığı tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:14
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        İngiltere’nin köklü üniversitelerinden Bristol Üniversitesi, ultra işlenmiş gıdalara (UPF) yönelik yeni bir araştırmayı gözler önüne serdi.

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        Bristol Üniversitesi ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından paylaşılan verilere göre, milyonlarca insanın severek tükettiği UPF’ler üst solunum yolu ve sindirim sistemi kanseri riskini artırıyor.

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        Araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, 14 yıl boyunca yaklaşık 450 bin 111 yetişkinden elde edilen veriler ışığında UPF’ler ile baş boyun ve yemek borusu kanseri arasındaki ilişki analiz edildi.

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        UPF’ler ile belirli kanser türleri arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmada, baş boyun ve yemek borusu kanseri arasındaki ilişkinin UPF’ler ile vücuttaki yağ oranına bağlanıp bağlanamayacağına odaklandı.

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        Araştırma sonucunda, yüzde 10 daha fazla UPF tüketiminin yüzde 23 daha fazla baş boyun kanseri ve yüzde 24 daha fazla yemek borusu kanseriyle bağlantılı olduğu sonucuna varıldı.

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        Araştırma sonucunda ayrıca, vücuttaki artan yağ oranı ile kanser hücreleri arasındaki ilişkinin, istatistiksel olarak daha geride kaldığı paylaşıldı.

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