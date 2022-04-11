Ismael, Vida'nın kalmasını istiyor

Beşiktaş’ta yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Valerien Ismael'in gelişiyle bu süreç hız kazandı. Fransız teknik adam, raporlarını yönetime vermeye başladı.

İlk olarak Domagoj Vida ile ilgili görüş bildiren Ismael, Hırvat stoperin takımda kalmasını istedi. Yönetim, takıma geldiği günden beri aldığı maaşla gündem olan 32 yaşındaki futbolcuya düşük ücretle 1 yıllık kontrat sunmaya hazırlanıyor. Sürecin işleyişine göre sözleşmeye 1 yıllık opsiyon da konulabileceği belirtiliyor.

Beşiktaş'ta kalmak isteyen Domagoj Vida ile önümüzdeki günlerde ilk görüşme yapılacak.

Öte yandan sezon sonu sözleşmeleri sona erecek Cyle Larin ve Güven Yalçın ile ilgili de yeni bir gelişme yok. İki oyuncuyla da henüz anlaşma zemini oluşturulmadı.