Ünlü türkücü koronavirüse yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

Koronavirüse yakalanan türkücü İsmail Hazar, hastanede tedavi altına alındı. Özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar'ın durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Nefes almakta güçlük çeken Hazar'ın solunum ünitesine bağlandığı da belirtildi.

İsmail Hazar'a koronavirüsün kendisine gittiği bir mevlitten bulaştığı tahmin ediliyor.

İSMAİL HAZAR KİMDİR?

İsmail Hazar, 1960'da Kahramanmaraş'ta doğdu. Lise eğitimini Gaziantep Şehit Şahin Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'ne başlayan İsmail Hazar, birer sene arayla "Size Selam Getirmişem", "Seveceksen Gel", "Gül" ve "Düğün Bayramı" albümlerini çıkarttı. Bu albümleri sayesinde "Yılın En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçısı" ödülüne layık görüldü.

İsmail Hazar'ın 15 albümü ile "Umutsuzlar", "Hasretim" ve "Meyrik" isimlerinde rol aldığı üç tane sinema filmi bulunuyor.

İsmail Hazar, "Arama Beni", "Hazar", "Zay Oldu", "Bal Köpüğüm", "Doğmuş Gibiyim", "Az Bana", "Sen Benden Gittin Gideli", "Hazanım", "Senden Uzakta", "Unutabilmirem", "İntihar", "Zevzek", "Helin" ve "Sessiz Gemi" gibi birçok önemli şarkıyı seslendirdi.