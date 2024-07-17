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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan "kalp krizi" açıklaması - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan "kalp krizi" açıklaması

        Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilse de tecrübeli hocadan açıklama geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.07.2024 - 17:56 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:56
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        Kartal'dan "kalp krizi" açıklaması
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        İsmail Kartal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifadeleri kullandı:

        "Her sene olduğu gibi bu yılda düzenli sağlık kontrollerim için hastanede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi ve taraftarlarımı böyle yanlış bir haber ile meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapmak ihtiyacı duydum. Şuan sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm arayan soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler..."

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