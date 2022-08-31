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Haberler Gündem İSMEK kayıt ol: İSMEK kayıt tarihleri ne zaman başlıyor, kurs kayıtları nasıl yapılır 2022?
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İSMEK kayıtları başladı! İSMEK kurs kayıtları nasıl yapılır?

İSMEK kayıt tarihleri araştırması hız kazanmışken kurs kayıtları başladı. Hem mesleki hem de hobi amaçlı eğitimlerine bu dönem de devam eden İSMEK kurs başvurularının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, İSMEK kursları ücretli mi, kayıtlar nasıl yapılır? İşte İSMEK online kayıt ol ekranı...

İSMEK kayıt ol: İSMEK kayıt tarihleri ne zaman başlıyor, kurs kayıtları nasıl yapılır 2022?

İSMEK resmi sosyal medya hesabı üzerinden "2022-2023 Eğitim Dönemi için kayıtlarımız başladı! Enstitü İstanbul İSMEK olarak, tüm katılımcılarımız ve çalışanlarımızla beraber; huzurlu, sağlıklı, başarılı ve verimli bir dönem geçirmeyi diliyoruz." açıklamasıyla kurs kayıtlarının başladığını duyurdu. İşte İSMEK kurs kayıtları hakkında merak edilenler haberimizde...

İSMEK KAYITLARI BAŞLADI!

Enstitü İstanbul İSMEK 2022-2023 kayıtları 31 Ağustos Çarşamba, saat 10.00’da başladı. Enstitü İstanbul İsmek kayıtları, yıl boyunca devam edecektir. Birçok branşın kayıtları belirli zaman aralığında tekrarlayarak devam etmektedir.

İSMEK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İSMEK kayıt işlemi, giris.ibb.istanbul adresinden online olarak yapılmaktadır.

İlk işlem olarak giris.ibb.istanbul adresinden “Üye Ol” butonuna tıklayarak üye olmanız gerekiyor.

Üyelik formunda, kullanıcı adı olarak T.C. Kimlik numarası istenmektedir. Aynı şekilde telefon numarası bilginiz de talep edilmektetdir. Belirtmiş olduğunuz telefon numarası güncel ve SMS alacak şekilde olmalıdır. Üyelik sonrası gelecek olan doğrulama kodu ulaşması ve üyeliğinizi tamamlamanız gerekir.

Üyelik işleminin tamamlanması ile birlikte giris.ibb.istanbul ya da enstitukayit.ibb.istanbul adresinden T.C. Kimlik numaranızı kullanıcı adı olacak şekilde, belirlemiş olduğunuz şifre ile giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra istediğiniz branşı seçerek size en yakın ilçe ve kurs merkezini belirledikten sonra kayıt olabilirsiniz.

İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?

İSMEK kursları tamamen ücretsizdir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz.

EĞİTİMLER 19 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

2022-2023 Eğitim öğretim dönemi, 19 Eylül itibari ile başlayacak olup başvuru yaptığınız alana göre hafta içi ve hafta sonları gerçekleşecektir.

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