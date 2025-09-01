2025-2026 eğitim dönemi için İSMEK kayıtları başladı. İstanbul Senin uygulaması ve Enstitü İstanbul İSMEK’in internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek başvurular kapsamında 150 eğitim merkezinde bin 500'ü aşkın eğitim verilecek. İşte, İSMEK yeni dönem kayıtları ve diğer detaylar...