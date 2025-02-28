Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig İsmet Taşdemir: Ligin zorluğu her hafta daha çok artıyor - Futbol Haberleri

        İsmet Taşdemir: Ligin zorluğu her hafta daha çok artıyor

        Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, İstanbulspor ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, "Bu hafta oynayacağımız rakibimizde ligin önemli ekiplerinden bir tanesi. Son hafta da önemli bir galibiyet aldılar. Önemli bir rakibe karşı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 19:12 Güncelleme: 28.02.2025 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ligin zorluğu her hafta daha çok artıyor"
        ABONE OL

        Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Yoğun şekilde çalıştıklarına dikkat çeken Taşdemir, "Göreve başladığımızdan beri hemen hemen her hafta sonu, her hafta içi maç yapar olduk. Sadece 2 hafta yapmadık. 3 kupa maçı oynadık, lig maçı oynadık, bu hafta bir maç daha oynayacağız. Çok yoğun geçiyor. Bizim için şu an itibarıyla iyi geçiyor. 2. ile 9 puanlık farkımız var. Kalan 12 maç var. Ligin zorluğu her hafta daha çok artıyor. Bu hafta oynayacağımız rakibimizde ligin önemli ekiplerinden bir tanesi. Son hafta da önemli bir galibiyet aldılar. Önemli bir rakibe karşı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

        "BU ZAMANA KADARKİ GÖSTERDİKLERİ PERFORMANS ÇOK DEĞERLİ"

        Oyuncuların her maça aynı özen ve ciddiyetle hazırlandığını söyleyen Taşdemir, "Hepimiz insanız. An geliyor, hiç ummadığımız şekilde kötü de oynayabiliyoruz, böyle oyuncularımız olabiliyor ama bu zamana kadar ki gösterdikleri performans bence çok önemli ve değerli. Bunu da sürdürebileceklerini düşünüyorum. Zor bir rakibe karşı daha önce de yaptık, inşallah bu maçta da yapacağız" diye konuştu.

        "RYAN MENDES'İN SAKATLIĞI CİDDİ"

        İsmet Taşdemir, takımda sakatlık yaşayan oyuncularla ilgili de bilgi vererek, "Rigoberto Rivas'ın ufak bir omuz problemi var, büyük olmamasını umut ediyorum. Ryan Mendes'in sakatlığı ciddi. Caner aramıza döndü. Bugün itibariyle antrenmanlara başlayacak. Şuan itibariyle sakatımız yok. İnşallah da olmaz" ifadelerini kullandı.

        HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

        Öte yandan, yeşil-siyahlı takım, 3 Mart Pazartesi günü İstanbulspor ile oynayacağın maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir gözetimindeki antrenmanda, futbolcular kuvvet ve kondisyon çalıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz çok sağlam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz çok sağlam
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem