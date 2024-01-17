İsmi kadar konumuyla da dikkat çekiyor

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Şelalenin suyu bu yüzden azaldı. Ona rağmen şelalenin görsel görüntüsü gayet güzel. Yoldan geçen insanlar durup burada fotoğraf çekiniyor. Yoldan geçenlere bir nevi burası durak oluyor. Üzerinden karayolu geçiyor ve şelale ikiye bölünüyor. Soğuk havalardan dolayı kış aylarında şelale normalde donuyordu. Şelaleden akan su sarkıtlar oluşturuyordu. Bu sarkıtların görsel şöleni daha güzel oluyordu. Ama bu yıl keş Reşadiye İlçesine uğramadığı için su da donmadı” dedi.