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        Haberler Yaşam İsmi kadar konumuyla da dikkat çekiyor

        İsmi kadar konumuyla da dikkat çekiyor

        Tokat'ın Reşadiye İlçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Cihonus Şelalesi ismi kadar konumuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Şelale, üzerinden geçen karayolu ile ikiye ayrılıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:37
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        Tokat’ın Reşadiye İlçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve isminin anlamı bilinmeyen Cihonus Şelalesi dikkat çekiyor. Konumu ve ismiyle vatandaşların ilgi odağı olan şelale üzerinden geçen karayolu nedeniyle ikiye ayrılıyor.

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        Yolculuk yapan birçok vatandaşın uğrak noktası olan şelale, doğa severlerin ilgisini çekiyor. 4 mevsim ayrı güzelliklere bürünen şelale kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Çevre iller ve bölge halkı tarafından sıkça ziyaret edilen şelalenin isminin anlamı ise bilinmiyor.

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        "İSMİ OLDUKÇA İLGİNÇ"

        Şelalenin görsel şölen oluşturduğunu ifade eden Arif Şahin, “Reşadiye ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan bir şelalede bulunuyoruz. Şelalenin ismi Cihonus. İsminin nereden geldiğini bilmiyorum; ama ismi oldukça ilginç. Nisan aylarında şelalenin suyu biraz daha artıyor. Kış aylarında yağışların az olmasından dolayı malum bu yıl kar da yağmadı.

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        Şelalenin suyu bu yüzden azaldı. Ona rağmen şelalenin görsel görüntüsü gayet güzel. Yoldan geçen insanlar durup burada fotoğraf çekiniyor. Yoldan geçenlere bir nevi burası durak oluyor. Üzerinden karayolu geçiyor ve şelale ikiye bölünüyor. Soğuk havalardan dolayı kış aylarında şelale normalde donuyordu. Şelaleden akan su sarkıtlar oluşturuyordu. Bu sarkıtların görsel şöleni daha güzel oluyordu. Ama bu yıl keş Reşadiye İlçesine uğramadığı için su da donmadı” dedi.

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        #Cihonus Şelalesi
        #TOKAT
        #Reşadiye
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