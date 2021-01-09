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İspanya'da kar fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

İspanya'yı etkisi altına alan kar fırtınası son 24 saatte 3 can aldı.

İspanya'da kar fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
AA

İspanya'yı iki gündür etkisi altına alan ve "Filomena" adı verilen kar fırtınası son 24 saatte 3 can aldı.

Ülkede kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımını büyük ölçüde durduran, 600 kadar yolu trafiğe kapatan kar fırtınasından dolayı çok sayıda araç yolda kaldı.

Jandarma ve sivil yardım kuruluşlarından yapılan açıklamalarda, dün geceden bu yana yollarda mahsur kalan 1500'den fazla kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, basına yaptığı açıklamada, "Son 50 yılın en yoğun fırtınasıyla karşı karşıyayız. Son derece zor hava şartlarına rağmen şu ana kadar sınırlı sayıda zararımız var. Ama yas tutmamız gereken 3 ölümüz oldu." dedi.

Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de ise neredeyse tüm yollar ile Barajas Havalimanı kapatıldı.

Ayrıca tren ve otobüs seferleri durdurulurken, kent içinde tek toplu ulaşım aracı olarak hizmet veren metronun 24 saat açık kalacağı, sokakta kalan evsizlere de metro içinde gıda ve barınma yardımı verileceği açıklandı.

30 saat aralıksız yağan kardan dolayı ağaçların devrilmesiyle çok sayıda arabanın zarar gördüğü Madrid'de kurtarma çalışmalarına askeri birlikler de destek veriyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta başına kadar devam etmesinin beklendiğini söyledi.

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