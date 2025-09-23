İspanya'da Vedat Muriqi fırtınası!

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, yeni sezona oldukça formda bir giriş yaptı.

İspanya La Liga'da 4 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 4 kez ağları havalandırdı. Bu süreçte Kosova Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde de 2 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, milli takım ile de 1 kez ağları havalandırdı.