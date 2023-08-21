Haberler Dünya İspanya'daki orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

İspanya'daki orman yangınlarıyla mücadele sürüyor İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Habertürk Giriş: 21.08.2023 - 09:34 Güncelleme: 21.08.2023 - 09:34 facebook

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Tenerife Valisi Rosa Davila, yaptığı basın açıklamasında, gecenin çok zor geçtiğini ancak itfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde sonuçların olumlu olduğunu belirtti.

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Düne kadar 8 bin hektardan fazla ormanın yandığını dile getiren Davila, bugün bu rakamın daha fazla olacağını kaydetti.