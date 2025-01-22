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        Haberler Dünya İspanya'dan Elon Musk'a gönderme | Dış Haberler

        İspanya Başbakanından Elon Musk'a gönderme

        İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Davos Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada sosyal medya ve siyaset ilişkisine dikkat çekerek "Teknoloji milyarderleri sosyal medyayı kullanarak demokrasiyi alaşağı etmek istiyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 23:25 Güncelleme: 22.01.2025 - 23:25
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        İspanya'dan Elon Musk'a gönderme
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        İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Davos Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada sosyal medyanın, demokrasi üzerindeki etkisine dâir açıklamalarda bulundu.

        Sanchez "Teknoloji milyarderleri sosyal medyayı kullanarak demokrasiyi alaşağı etmek istiyor. Sırf zenginler diye her şeyi yapabileceklerini ve hukukun üstünde olduklarını düşünüyorlar. İşte bu onların demokrasiyi alaşağı etme isteklerinin nedenidir" dedi.

        Sanchez ayrıca sosyal medyanın anonim olarak kullanımına da değinerek "Sosyal medyada anonimliğe bir son vermeyi teklif ediyorum. Sokakta maskeyle gezemiyoruz ancak sosyal medyada kim olduğunu bilmediğiniz insanlar var. Nefret suçu dâhil birçok suç işleniyor ve sorumlu tutulmuyorlar. Böylesi bir anormallik daha fazla devam edemez. Vatandaşlar özel hayat hakkına sahip ancak anonimlik ve sorumsuzluk hakkına sahip değiller. Teknolojinin bizi özgürleştireceğini düşünürken tam tersi üstümüzde baskı yaratan bir araca dönüştüğünü görüyoruz" dedi.

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        Sanchez son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın sloganını değiştirerek "Sosyal medyayı yeniden büyük yapalım" isimli bir teklifle Avrupa Parlementosuna geleceğini belirtti. Sanchez bu teklifinde sosyal medyaya yeni düzenlemeler gelmesini önerecek.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir

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