İspanya'dan grip salgınına Covid önlemleri

İspanya'da Sağlık Bakanlığı ve ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin sağlık departmanları, artan grip salgınına karşı evden çalışma, maske, aşı ve havalandırma tedbirlerini içeren bir protokolü onayladı.

Sağlık Bakanı Monica Garcia, ‘Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolüne İlişkin Öneriler Protokolü’ adıyla onaylanan belgeyle ilgili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Grip, Covid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için tüm özerk yönetimlerle ortak bir protokol onayladık. Evden çalışmak ve sağlık tesislerinde maske takmak hayat kurtarır. Bunun gerekli ve mümkün olduğunu söyledik ve başardık” ifadesini kullandı.

Evden çalışma, maske takma, aşı olma ve havalandırma olarak sıralanan önlemlerin şimdilik tavsiye niteliğinde olduğu, ‘düşük’, ‘orta’, ‘yüksek’ ve ‘çok yüksek’ sınıflandırmasıyla oluşturulan dört risk senaryosuna göre önlemlerin artırılacağı ve zorunlu hale getirilebileceği kaydedildi. Grip salgınında ‘çok yüksek riskli’ seviyeye gelinmesi halinde Covid-19 salgını döneminde olduğu gibi maske takma uygulamasının zorunlu olabileceği bildirildi.