İspanya, Irak’taki askerlerini Türkiye’ye tahliye etti

Bursa'da babası Umut K. (33) tarafından Alman annesi Rebecca S.'den (30) kaçırılan ve 7 yıl sonra polisin operasyonu ile kurtarılan Nazar S. (8), haberin ardından Türkiye'ye gelen annesi ile yeniden tanıştı. Rebecca S. ile oğlu Nazar S., pedagog eşliğinde tanışıp, oyun oynarken; ilk kez 'anne' diyen Nazar'ın "Rebecca kötü değil miydi ya, ama iyiymiş" dediği öğrenildi. DNA testi için kan örneği vermek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na da gelen anne ile oğlu, DHA muhabiri tarafından görüntülendi. (DHA) Daha Az Göster