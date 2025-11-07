Habertürk
        İspanya Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve Türkiye maçları kadrosu açıklandı!

        İspanya Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve Türkiye maçları kadrosu açıklandı!

        İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynayacağı Gürcistan ve Türkiye maçlarının aday kadrosunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:26
        İspanya'nın aday kadrosu açıklandı!
        İspanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ve Türkiye ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

        İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım'da Tiflis Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda Gürcistan ve 18 Kasım'da Sevilla'daki La Cartuja Stadı'nda Türkiye ile oynanacak maçların aday kadrosuna 26 futbolcu davet edildi.

        İspanya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan futbolcular şunlar:

        Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

        Defans: Aymeric Laporte, Dani Vivian (Athletic Bilbao), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsi (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham)

        Orta saha: Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi, Mikel Merino (Arsenal), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Pablo Barrios, Alex Baena (Atletico Madrid), Pablo Fornals (Real Betis)

        Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Crystal Palace), Dani Olmo, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Ferran Torres (Barcelona), Samu Aghehowa (Porto), Borja Iglesias (Celta Vigo)

        Grupta dördüncü maçlar sonucunda İspanya 12 puanla ilk, Türkiye 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan 3 puanla üçüncü sırada, puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

