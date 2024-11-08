İspanyol filmleri Beyoğlu Sineması'nda

Beyoğlu Sineması özel seçki ve içeriklerle İstanbullu sinemaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Sinemanın uzun süredir devam eden Ülke Sineması kuşağının yeni konuk ülkesi İspanya. İspanyol sinemasının büyülü dünyasının yaşanacağı üç gün boyunca; Avelina Prat yönetmenliğindeki “Vasil” 8 Kasım Cuma akşamı saat 19.00’da, Juan Antonio Molero yönetmenliğindeki “İspanya’ya Hoşgeldiniz” 9 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da, Arantxa Echevarría yönetmenliğindeki “Chinas” 10 Kasım Pazar günü saat 16.00’da ve David Pantaleón yönetmeniğindeki “Toslaşma” 10 Kasım Pazar akşamı saat 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda izlenebilir.

8-10 Kasım tarihlerinde Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek Ülke Sineması: İspanya’nın ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulamasından temin edilebilir.