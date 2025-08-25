Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İspanyol oyuncu Verónica Echegui, hayatını kaybetti

        İspanyol oyuncu Verónica Echegui, hayatını kaybetti

        'Tótem Loba' kısa filmiyle Goya Ödülü kazanan İspanyol oyuncu Verónica Echegui, Madrid'de kanser nedeniyle yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 21:28 Güncelleme: 25.08.2025 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanyol oyuncu hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanyol oyuncu Verónica Echegui, 42 yaşında hayatını kaybetti. Sahne adıyla tanınan Verónica Fernández de Echegaray, Madrid’de bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.

        1983'te Madrid’de doğan Verónica Echegui, çok yönlü oyunculuğu, karmaşık ve özgün karakterleri sahneye taşıma yeteneği ile dikkat çekmişti. Oyuncu, sadece performansıyla değil, hikâye anlatıcılığıyla da iz bırakmıştı.

        REKLAM

        Verónica Echegui, 2022'de yönettiği, senaryosunu yazdığı ve yapımcı olarak katkıda bulunduğu kısa film 'Tótem Loba' ile En İyi Kısa Film dalında Goya Ödülü kazanmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Verónica Echegui
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        MİT Başkanı Kalın Hafter ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hafter ile görüştü
        Trump: Güvenlik garantilerini destekleyeceğiz
        Trump: Güvenlik garantilerini destekleyeceğiz
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Emmanuel Macron'dan İsrail'e tepki
        Emmanuel Macron'dan İsrail'e tepki
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları