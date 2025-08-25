İspanyol oyuncu Verónica Echegui, hayatını kaybetti

İspanyol oyuncu Verónica Echegui, 42 yaşında hayatını kaybetti. Sahne adıyla tanınan Verónica Fernández de Echegaray, Madrid’de bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.

1983'te Madrid’de doğan Verónica Echegui, çok yönlü oyunculuğu, karmaşık ve özgün karakterleri sahneye taşıma yeteneği ile dikkat çekmişti. Oyuncu, sadece performansıyla değil, hikâye anlatıcılığıyla da iz bırakmıştı.

Verónica Echegui, 2022'de yönettiği, senaryosunu yazdığı ve yapımcı olarak katkıda bulunduğu kısa film 'Tótem Loba' ile En İyi Kısa Film dalında Goya Ödülü kazanmıştı.

Fotoğraflar: Instagram